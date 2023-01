La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

È come ogni anno TorrentFreak a rilasciare la classifica delle serie televisive più piratate.

Com’era intuibile dalla popolarità ottenuta dalla serie nel corso dello scorso autunno, House of the Dragon è stata la serie TV più piratata sui siti torrent nel 2022. Il popolare prequel di “Game of Thrones” ha detronizzato “Wandavision”, che era in cima alla classifica lo scorso anno. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video si piazza al secondo posto con una distanza rispettabile. Per diversi anni di fila la Top 10 è stata guidata da Game of Thrones, ma il suo regno è terminato nel 2019 dopo la fine della serie.

L’aspetto più evidente della Top 10 di quest’anno è che è interamente composta da nuovi arrivi. Ciò significa che anche Rick and Morty, un titolo fisso della lista da diversi anni, è uscito di scena.

Di questa classifica, non sorprende che oggi siano le esclusive in streaming a dominare. A quanto pare, molte persone vedono la pirateria come un’alternativa all’ennesimo abbonamento.

Vi ricordiamo che il traffico legato a BitTorrent rappresenta solo una piccola parte del panorama della pirateria. Oggi la maggior parte delle persone utilizza siti e servizi di streaming, che in genere non riportano le statistiche di visualizzazione.

Posizione Serie Tv Network 1 House of the Dragon HBO 2 Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Amazon Prime 3 The Boys Amazon Prime 4 Moon Knight Disney+ 5 Halo Paramount+ 6 Obi-Wan Kenobi Disney+ 7 The Book of Boba Fett Disney+ 8 Stranger Things Netflix 9 She-Hulk: Attorney at Law Disney+ 10 Andor Disney+

Fonte: Collider