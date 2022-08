La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La serie House of the Dragon ha debuttato sugli schermi, in Italia di Sky e NOW, ma nel primo episodio non c’è l’attesa sequenza di apertura dei titoli di testa sulle note di Ramin Djawadi, scelta ora commentata dagli showrunner.

Ryan Condal e Miguel Sapochnik, intervistati da Entertainment Tonight, hanno spiegato:

Si è trattato di una scelta creativa. Sembrava importante che una volta che si alzasse il sipario, se così si può dire, il fatto di avere una sequenza dei titoli di apertura sembrasse un’indulgenza. Volevamo invece andare avanti e raccontare la storia.

L’appuntamento per i fan è quindi rimandato alla seconda puntata.

I fan dovranno quindi ancora attendere per scoprire il design ideato per la serie spinoff di Game of Thrones e se reggerà il confronto con la sequenza, ormai iconica, dei titoli ideata dal team composto dal direttore creativo Angus Wall, dall’art director Robert Geng, dall’animatore Kirk Shintani e dal designer Hameed Shaukat.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile da oggi 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: ET