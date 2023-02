La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La stagione 2 di House of Dragon verrà pubblicata con molta probabilità nell’estate del 2024.

In una recente intervista con Variety, Casey Bloys, CEO di HBO e HBO Max, ha suggerito che lo show non sarà idoneo per gli Emmy 2024 (che termina il suo periodo di ammissione il 31 maggio 2024), quindi di aspettarsi un probabile ritorno nell’estate 2024.

Bloys ha poi svelato che si sta lavorando ad altri spin-off ma che il processo richiederà molto tempo per garantire un prodotto di qualità come House of the Dragon:

Ricordatevi come abbiamo fatto ‘House of the Dragon’ come seguito di ‘Game of Thrones’, abbiamo sviluppato molti show, girato un pilota, scritto una serie di sceneggiature e abbiamo ottenuto ‘House of the Dragon’. Farlo di nuovo richiederà lo stesso sforzo. Devi sviluppare molte cose, provare molte cose. Non sai mai cosa funzionerà. Quindi attualmente lo stiamo facendo. Non sono contrario alla quantità di serie tv in sviluppo. Probabilmente c’è un limite naturale al numero di fan che le vogliono, ma sono aperto alle proposte, purché siano delle buone sceneggiature e delle belle serie.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Variety