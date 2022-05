La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Sembra che la HBO abbia deciso di non aspettare il debutto diper iniziare lo sviluppo della seconda stagione.

Già a febbraio Casey Bloys, capo della programmazione del canale via cavo, aveva anticipato all’Hollywood Reporter che l’investimento per la serie – e le aspettative a essa legate – erano tali da rendere un via libera alla seconda stagione quasi scontato:

Solitamente preferisco un approccio nel quale parliamo di una seconda stagione, delle sue sceneggiature, dopo aver visto gli ascolti della serie. Ma se dovessi fare un’ipotesi, House of the Dragon verrà rinnovata. Di solito aspettiamo la messa in onda delle prime puntate e diamo loro tempo. Però spesso ci portiamo avanti, preparandoci in anticipo per iniziare lo sviluppo quando serve.

Ebbene, secondo il sito Redanianintelligence, che spesso è autorevole quando si tratta di carpire indiscrezioni, questo processo è già iniziato da un pezzo nonostante la prima stagione sia in piena post-produzione. Secondo il sito, la scrittura delle sceneggiature della seconda stagione è già iniziata, giocando d’anticipo proprio come succedeva con Game of Thrones – Il Trono di Spade. Sebbene la HBO non abbia ancora annunciato il rinnovo, i tempi di sviluppo, lavorazione, produzione e post-produzione sono tali per cui per assicurarsi un lancio più o meno annuale delle stagioni è bene portarsi avanti. Un annuncio ufficiale potrebbe quindi avvenire con il debutto della serie ad agosto o con la messa in onda del finale.

Inutile dire che, nel caso gli ascolti di House of the Dragon fossero bassissimi sia sul canale via cavo che in streaming, la HBO potrebbe cancellarla e rinunciare a iniziare le riprese. Ma con gli script già a buon punto, l’impressione è che il network sappia già di avere un successo per le mani…

Ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, House of the Dragon racconterà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

Nel cast ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.