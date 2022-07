La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Continuano le anticipazioni su House of the Dragon grazie a Entertainment Weekly: in un nuovo articolo è stato mostrato lo stemma della casa Targaryen che verrà utilizzato nella serie, con il drago a tre teste e quattro zampe. È una precisazione importante, perché in Game of Thrones sono stati mostrati due stemmi diversi nel corso delle varie stagioni, con due e con quattro zampe. Per cinque stagioni Daenerys Targaryen ha utilizzato il drago a due gambe su armature e bandiere. Ma nella sesta stagione, e in particolare nel finale, quando Daenerys salpa da Meereen a Westeros, il drago a quattro zampe ha iniziato a comparire sulle vele delle navi e, di nuovo, sulle bandiere sulle rovine di Approdo del Re.

E ancora, nella settima stagione vediamo la visione di Bran del passato, in cui Rhaegar Targaryen indossava un abito con lo stemma a quattro zampe.

Spiega il co-showrunner Ryan Condal:

Diciamo che ogni decisione presa in questa serie, anche piccoli dettagli come lo stemma, è stata presa per un motivo. Vi dirò: rimanete sintonizzati. Ma dirò anche che lo stemma che vedete nella nostra serie… è quello che avete visto nella serie originale. Il punto è che se pensate di aver visto un sacco lo stemma Targaryen nella serie originale… sappiate che non è il vero stemma. Lo avete visto nei libri, sui Funko Pop e cose del genere. La dinastia Targaryen era caduta così in basso che lo stemma non esisteva più, almeno finché Daenerys non l’ha tirato fuori di nuovo. Abbiamo scelto di percorrere una strada che rendesse onore al punto in cui ci aveva lasciati Daenerys, e non dal punto in cui le persone pensano che abbia avuto inizio tutto quanto. Ma vi ripeto: rimanete sintonizzati. Speriamo che col tempo tutto assuma senso.

