House of the Dragon

Uno dei make up designer di House of the Dragon ha pubblicato le foto di una replica in silicone della testa di Viserys, realizzata per la scansione in VFX.

Come potete vedere qui sotto nelle foto di Barrie Gower, la testa in silicone è una fedele replica di quella di Paddy Considine, e veniva utilizzata sul set come riferimento per le luci.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Instagram