House of the Dragon

Nonostante Viserys sia assente nelle ultime puntate di House of The Dragon, Paddy Considine continua a pubblicare foto dal dietro le quinte.

L’attore ha pubblicato una nuova foto in cui si rimuove il trucco da Viserys, rivelando la sua vera pella sotto il make up del re malato. Potete vederla qui sotto:

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Instagram