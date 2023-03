How I Met Your Father

Hulu ha annunciato ufficialmente che Neil Patrick Harris tornerà nella serie How I Met Your Father in occasione del midseason finale della stagione 2.

L’interprete di Barney Stinson era apparso a sorpresa nel primo episodio del secondo capitolo della storia e la sua presenza sembra sarà particolarmente importante nel futuro della protagonista.

Nell’episodio si vedeva Sophie (Hilary Duff) mentre lascia agitata un messaggio a sua madre perché pensa che suo padre sia l’uomo con cui sta avendo una relazione. La giovane ha poi un incidente d’auto, andando a scontrarsi con un SUV. Il guidatore del veicolo è Barney.

Il midseason finale sarà composto da due episodi, disponibili su Hulu il 28 marzo. La seconda stagione proseguirà poi dal 23 maggio fino al’11 luglio.

Neil Patrick Harris, prossimamente protagonista anche dello speciale del sessantesimo anniversario di Doctor Who, ha interpretato Barney per nove stagioni in How I Met Your Mother.

Che ne pensate del ritorno di Neil Patrick Harris nella stagione 2 di How I Met Your Father? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline

