La serieha ottenuto da parte di Hulu ilper la. Il progetto con star Hilary Duff è stato scritto da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger e narra la storia diche, come accade nella serie originale, racconta a suo figlio come ha incontrato suo padre.

Gli episodi riportano quindi gli spettatori al 2021 per seguire le disavventure e gli amori della protagonista e dei suoi amici Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma). Gli episodi seguiranno quindi questo gruppo di ventenni mentre vanno alla ricerca dell’amore e di se stessi in un mondo in continuo cambiamento.

Nel team della seconda stagione torneranno Aptaker, Berger e i creatori di How I Met Your Father Carter Bays e Craig Thomas. Hilary Duff, oltre a essere una star, è anche produttrice della comedy.

Fonte: Deadline