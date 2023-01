How I Met Your Father: Josh Radnor parla di una possibile apparizione di Ted Mosby nella serie

How I Met Your Father

La serie How I Met Your Father ha dei legami con la serie originale How I Met Your Mother e Josh Radnor ha parlato della possibilità di un’apparizione di Ted Mosby.

L’attore, durante la promozione della seconda stagione di Hunters, ha risposto alle ipotesi dei fan che sostengono il personaggio potrebbe essere coinvolto nella storia, considerando che è stato usato il famoso appartamento di Ted e Marshall e nel finale della prima stagione c’è stato un cameo di Cobie Smulders, interprete di Robin Scherbatsky.

Radnor, deludendo un po’ i fan, ha dovuto ammettere:

Non lo so. Queste cose non dipendono da me. Sono in balia di altre forze. Vedremo come andrà.

Radnor è stato il protagonista della serie originale per tutte le nove stagioni, fino alla conclusione avvenuta nel 2014. L’attore ha dichiarato che è ancora in contatto con il team che ha lavorato alla serie:

Parliamo un po’ via messaggi. Mi incontro con Carter Bays e Craig Thomas, che hanno creato la serie. Una o due volte ogni anno pranzo con Pam Fryman, che ha lavorato come regista. Con gli altri ci sono dei messaggi. Ho incontrato Jason Segel a Ojai l’anno scorso. Ci siamo fatti una bella risata.

Al centro della trama di How I Met Your Father c’è Sophie (Hilary Duff). La donna sta raccontando al figlio la storia di come ha incontrato suo padre, ripercorrendo così gli eventi che si sono svolti nel 2022 e in cui Sophie e i suoi amici si ritrovano alle prese con il tentativo di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi in un’epoca all’insegna delle app di appuntamenti e opzioni senza limiti.

Nel cast dello show ci sono anche Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran e Suraj Sharma. Tra le presenze ricorrenti spazio poi a Kim Cattrall che interpreta Sophie da adulta, Daniel Augustin, Ashley Reyes e Josh Peck.

La serie è stata scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, coinvolti anche come produttori esecutivi insieme a Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman, e Adam Londy.

