How I Met Your Mother

Ieri è stato il decimo anniversario dal finale di How i Met Your Mother e Alyson Hannigan ha pubblicato un post per celebrarlo.

L’attrice, che nella sit-com di successo interpretava Lily, ha pubblicato una serie di foto per celebrare il decimo anniversario dal finale dello show.

Ancora non ci credo che sono passati 10 anni dall’episodio finale.

Tutti gli episodi di How i Met Your Mother sono disponibili su Disney+.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Instagram