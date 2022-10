HBO Max ha ordinato otto episodi per How To Be a Bookie, la prima commedia per lo streamer di Chuck Lorre, il creatore di The Big Bang Theory.

L’attore comico Sebastian Maniscalco (The Irishman) sarà il protagonista della serie.

Lorre sta scrivendo How to be a Bookie insieme a uno dei suoi più stretti collaboratori negli ultimi dieci anni, Nick Bakay. È la prima serie tv di Lorre dall’inizio della pandemia.

In How To Be a Bookie, un allibratore veterano (Maniscalco) lotta per sopravvivere all’imminente legalizzazione del gioco d’azzardo sportivo contro clienti, famiglia, colleghi sempre più instabili e uno stile di vita che lo fa rimbalzare dietro ogni angolo di Los Angeles, tra alti e bassi.

Lorre ha commentato così l’annuncio:

È un sogno assoluto lavorare con Sebastian Maniscalco, di cui sono un fan da anni. Avere il mio primo progetto con HBO Max con un comico così dotato e al fianco di Nick Bakay è un trionfo. Non vedo l’ora di iniziare.

Lorre e Bakay saranno i produttori esecutivi insieme a Maniscalco e Judi Marmel. La Warner Bros. Television, dove Lorre e la sua Chuck Lorre Productions hanno un accordo globale, sarà lo studio di produzione.

Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e HBO Max Content, ha aggiunto:

È molto emozionante avere la prossima commedia di Chuck Lorre e Warner Bros. Television. Siamo fan di Sebastian da diversi anni e non vediamo l’ora di sapere cosa hanno messo insieme queste brillanti voci comiche per HBO Max.

Siete interessati alla nuova serie tv di Chuck Lorre, How to be a Bookie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline