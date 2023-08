Lisa McGee, la creatrice di Derry Girls, collaborerà con Channel 4 e Hat Trick Productions per realizzare la serie How to Get to Heaven from Belfast, progetto descritto come di genere comedy-thriller.

Al centro della trama ci sono tre amiche che vivono nella capitale dell’Irlanda del Nord – Saoirse, Robyn e Dara – ora trentenni. Le donne hanno delle vite molto diverse, ma quando ricevono un’e-mail che le informa della morte di Greta, un’ex compagna di classe con cui erano avevano un rapporto molto stretto, si rendono conto che ci sono dei conti in sospeso. Le tre decidono quindi di compiere un viaggio attraverso l’Irlanda.

McGee ha dichiarato:

Volevo realizzare una comedy thriller ambientata nell’Irlanda del Nord da così tanto tempo. Non vedo l’ora di condividere queste divertenti donne piene di difetti con tutti voi.

Charlie Perkins, responsabile delle comedy di Channel 4, ha sottolineato:

Non potremmo essere più orgogliosi per il fatto che Channel 4 sia la casa spirituale di questo straordinario show.

Per ora non sono stati svelati i nomi delle attrici che interpreteranno le protagoniste della serie.

Che ne pensate della nuova comedy How To Get To Heaven From Belfast ideata da Lisa McGee? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Deadline