Ryan Reynolds, insieme a Rob McElhenney, è diventato proprietario del Wrexham AFC e ora Hugh Jackman ha svelato che alcuni rivali della squadra di calcio gli hanno chiesto se volesse diventare co-proprietario di un team, alimentando così l’antagonismo con l’amico canadese.

Durante una conversazione con Laura Kuessberg per una trasmissione della BBC, la star australiana ha infatti ammesso di essere un grande fan del calcio e che avrebbe voluto comprare il Manchester United, squadra ovviamente non in vendita e probabilmente fuori dalla portata economica persino dell’interprete di Wolverine.

Jackman ha raccontato:

Ammetterò che quando Ryan ha comprato quella squadra, ho ricevuto più di un’offerta dai rivali di quel team che mi chiedevano di diventare il co-proprietario pagando una sterlina. E sono stato seriamente tentato.

Hugh ha inoltre ammesso che se volesse sconfiggere Reynolds sarebbe fantastico farlo fisicamente, ma non combattendo sullo schermo. L’attore ha sottolineato che sarebbe bello guidare la squadra del Norwich City FC sul campo e sconfiggere il Wrexham giocando insieme ai calciatori.

L’attore ha dichiarato divertito:

Penso che se volessi realmente fargliela pagare, se il Wrexham si scontrasse con il Norwich, essendoci ovviamente un livello diverso, sarebbe la cosa migliore se io stessi guidando la squadra vincitrice.

Reynolds e McElhenney, dopo aver acquistato la squadra di calcio, sono stati coinvolti in modo molto attivo nel risollevare le sorti della società, come dimostrano anche gli episodi della docuserie disponibile su Disney+. I due attori sono spesso sugli spalti a seguire le partite e promuovono con grande successo la propria squadra sui social.

Che ne pensate? Hugh Jackman dovrebbe acquistare una squadra rivale del Wrexham AFC per sfidare Ryan Reynolds?

Fonte: ComicBook