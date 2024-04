Hunter Schafer ha parlato della stagione 3 di Euphoria, le cui riprese sono state posticipate, e dell’esperienza vissuta nel lavorare con Yorgos Lanthimos.

L’attrice, intervistata da GQ duranmte la cerimonia di premiazione dei Global Creativity Award, ha parlato dello show creato da Sam Levinson dichiarando:

Hunter ha inoltre svelato cosa spera accada al personaggio di Jules se nello show avverrà un salto in avanti nel tempo:

Schafer ha inoltre recentemente recitato in Kinds of Kindness, con la regia di Yorgos Lanthimos, e ha raccontato:

Ero così lusingata per il fatto che mi abbiano inclusa nella lista dei protagonisti e tutto il resto. Sono coinvolta, davvero, per una scena. Ho girato per un giorno. Sono tuttavia così elettrizzata perché sono un’enorme fan di Yorgos, quindi ero entusiasta che abbia pensato a me, ed è stato davvero folle. Quando avrò il tempo racconterò la storia di quel giorno folle di riprese.