Il film I 13 spettri potrebbe diventare una serie tv prodotta da Dark Castle e il progetto è attualmente in fase di sviluppo.

Patrick Mediate di Primordial Pictures, che lavora anche come supervisore agli effetti speciali di Fear the Walking Dead, ha infatti dichiarato a Dread Central che collaborerà con Dark Castle per proporre lo show a Sony Pictures Television.

I 13 spettri, uscito nelle sale nel 2001 con la regia di Steve Beck, era un remake del cult degli anni ’60 con al centro una casa maledetta, dove sono imprigionate delle anime dannate.

I concept art realizzati per il pitch mostrano qualche elemento della serie che è stata ideata per avere 13 episodi, ognuno dedicato alle origini di un fantasma diverso.

L’obiettivo è inoltre quello di attingere alle storie di fantasmi provenienti da tutto il mondo e ogni puntata dovrebbe quindi avere uno stile e un’atmosfera diversa, collaborando inoltre con tredici registi diversi.

Tra le idee c’è anche quella di sfruttare la Realtà Aumentata e usare un’app per vedere degli altri spettri sullo schermo e nelle proprie case.

Che ne pensate? Vorreste venisse realizzata la serie ispirata al film I 13 spettri?

Fonte: Dread Central