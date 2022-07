I Am Groot: Bradley Cooper sarà di nuovo Rocket Raccoon

Il primo episodio di I Am Groot è stato mostrato in alcuni cinema degli Stati Uniti prima di Thor Love and Thunder, e ha confermato il ritorno di Bradley Cooper nei panni di Rocket Raccoon.

L’attore tornerà al fianco di Vin Diesel, che darà la voce al piccolo Groot. Non si sa ancora se Rocket sarà coinvolto in tutti e cinque gli episodi, o se parteciperà solo al primo, ma lo scopriremo tra meno di un mese.

I Am Groot è la seconda serie animata dei Marvel Studios. Nei prossimi anni usciranno Marvel Zombies, Spider-Man: Freshman Year, e X-Men ’97.

La prima descrizione ufficiale della serie svela quanto segue:

I Am Groot sarà una serie dedicata al personaggio introdotto nei Guardiani della Galassia, a quanto vediamo dall’immagine nella sua versione più piccola e tenera. I Am Groot è descritta come una serie di cortometraggi con protagonista il piccolo Groot assieme ad alcuni “insoliti personaggi”.

I Am Groot arriverà su Disney+ il 10 agosto, una settimana prima di She-Hulk.

Siete contenti della conferma di Bradley Cooper come Rocket Raccoon in I Am Groot? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: The Direct