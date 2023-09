Gli episodi della stagione 2 di I Am Groot sono disponibili da mercoledì, e contengono anche un cameo vocale di Bradley Cooper.

La regista di Am Groot, Kirsten Lepore, ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter della nuova stagione e ha anche riflettuto sul lavoro con Bradley Cooper in entrambe le stagioni:

“Sì, è stata una sessione di registrazione straordinaria. È stato incredibile. Gli ci sono voluti solo due secondi per trovare il momento, e poi ci sono state anche molte urla in quell’episodio, quindi mi sono sentita male. Dovevamo passare da zero a 60 urlando, e così ha urlato per un’ora. (Ride.) Era davvero molto sportivo, ma alla fine gli abbiamo spedito del tè per ringraziarlo. Gli ho detto: “Mi sento così male. Mi sento come se avessi ucciso la tua voce. Ti ho fatto urlare per un’ora, Bradley Cooper.”

Il personaggio creato da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby ha ottenuto una grande popolarità grazie ai film dei Guardiani della Galassia in cui ha la voce di Vin Diesel. Groot, nei lungometraggi diretti da James Gunn, ha un grande rapporto di amicizia con Rocket Racoon, doppiato da Bradley Cooper. Le due star hanno collaborato anche alla realizzazione della serie.

I Am Groot mostrerà le avventure di Baby Groot nella Galassia, distante dagli altri Guardiani. Ogni puntata mostrerà un momento diverso dell’infanzia del personaggio.

