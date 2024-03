I fratelli Cuordileone, romanzo per bambini scritto dall’autrice di Pippi Calzelunghe Astrid Lindgren, diventerà una serie tv. A produrla sarà lo studio indipendente Media Res (The Morning Show) che ha coinvolto il regista premio Oscar per Un altro giro Thomas Vinterberg.

Vinterberg dirigerà la serie e si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Simon Stephens. Entrambi poi saranno produttori esecutivi, insieme a Michael Ellenberg, Lars Blomgren e Lindsey Springer di Media Res, oltre a The Astrid Lindgren Company.

I fratelli Cuordileone, pubblicato per la prima volta nel 1973, racconta la storia di due fratelli: Karl e Jonathan Lion. I due decidono di lasciare il loro mondo e partire per un’avventura nella terra mitica di Nangiyala.

Lo sviluppo del progetto inizierà questo mese.

FONTE: Deadline