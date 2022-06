I Goonies: nuovi dettagli sulla serie ispirata al film cult

Il film cult I Goonies sarà alla base di una nuova serie e la produttrice Gail Berman ha rivelato nuovi dettagli sulla trama.

Come anticipato in occasione delle prime notizie sul progetto, al centro del racconto ci saranno degli aspiranti filmmaker che provano a realizzare un remake del cult di Richard Donner.

In un’intervista rilasciata a Variety, Berman ha spiegato:

Questa è una partnership tra me, Amblin e Lauren Shuler Donner. Quando ero tra le fila della Paramount, c’erano questi ragazzi che stavano realizzando questo film su I predatori dell’arca perduta, un remake inquadratura dopo inquadratura. All’epoca ha avuto alcuna copertura dal punto di vista mediatico e lo studio ne era davvero sconvolto. Ho pensato che fosse un’idea fantastica e mi è sempre rimasta in testa. Come puoi prendere un’idea come quella e trasformarla in una serie tv?

Gail ha proseguito aggiungendo:

Avevamo bisogno di uno sceneggiatore incredibile e di fantastici partner, quindi abbiamo proposto l’idea ad Amblin e loro l’hanno adorata. Sarah Watson è la nostra creatrice. La serie è una storia di una città e di una famiglia con una prospettiva in stile Friday Night Lights, e all’interno racconteranno una storia di un remake scena per scena del film I Goonies. Siamo dovuti andare da Warner Bros, da Toby Emmerich, e abbiamo chiesto se potevano averne i diritti. Hanno detto sì, ovviamente, grazie a Mister Spielberg e ai Donner. La realizzeremo per Disney+.

Il titolo di lavorazione è, per ora, Our Time, e sarà scritto da Sarah Watson.

Inizialmente il pilot è stato girato per Fox, che ha poi rinunciato alla produzione perché ritenuto non adatto al target di riferimento del network.

Che ne pensate dei nuovi dettagli della serie ispirata a I Goonies? Lasciate un commento!

Fonte: Variety