Hulu si appresta a lanciare due episodi speciali de I Griffin in occasione delle festività nell’arco dell’anno. In occasione del 25° anniversario dalla prima messa in onda della sitcom animata, è stato confermato al PaleyFestLA che la serie creata da Seth MacFarlane avrà due speciali dedicati alle festività. Il finale della 22ª stagione de I Griffin andrà in onda mercoledì 17 aprile alle 21:32 su Fox, mentre l’episodio sarà disponibile su Hulu negli Stati Uniti il giorno successivo.

La serie ha festeggiato il suo 25° anniversario il 31 gennaio 2024 e il cast e gli autori hanno partecipato a un panel al PaleyFest di Los Angeles per celebrare questo traguardo venerdì 19 aprile.

Nella versione originale, il creatore e produttore esecutivo Seth MacFarlane dà la voce a Peter Griffin, Stewie e Brian; Alex Borstein dà la voce a Lois; Seth Green dà la voce a Chris; Mila Kunis dà la voce a Meg; Arif Zahir dà la voce a Cleveland Brown.

MacFarlane ha recentemente parlato del futuro della serie, affermando di non vedere la fine dello show a breve.

I Griffin (Family Guy) ha debuttato nel gennaio 1999 su Fox ed è stato cancellato dopo due stagioni. Una scelta dell’ultimo minuto da parte della rete ha dato allo show una terza stagione prima di essere cancellato definitivamente. Le repliche su Cartoon Network e la disponibilità di DVD hanno dato nuova vita alla serie, facendola diventare un cult tra i fan. Forte della sua rinascita, la Fox ha ripreso la serie e ha trasmesso in anteprima la quarta stagione nel maggio 2005.

Le prime venti stagioni sono disponibili in Italia su Disney+.

Fonte: Deadline

