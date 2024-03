Disney Channel ha confermato la produzione della serie Wizards, il progetto sequel dello show I maghi di Waverly.

Le riprese delle puntate inizieranno nel mese di aprile a Los Angeles nel cast ci saranno anche Selena Gomez e David Henrie. Le due star della serie originale riprenderanno i rispettivi personaggi e saranno coinvolti come produttori esecutivi.

Il nuovo progetto arriverà sugli schermi di Disney Channel entro la fine del 2024.

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato:

I maghi di Waverly ha conquistato i cuori con le sue avventure affascinanti e le grandi risate, creando ricordi indimenticabili per i bambini e le famiglie di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di tornare nel magico mondo di Wizards, invitando i fan di lunga data e una nuova generazione a vivere l’incantesimo insieme a Selena, David, e al nostro incredibile cast e alla troupe.

La serie sarà scritta e prodotta da Jed Elinoff e Scott Thomas, già nel team di Raven’s Home.

La storia avrà al centro Justin Russo (David Henrie) e la sua famiglia. Nella puntata ci sarà poi Selena Gomez con una parte di guest star riprendendo il ruolo di Alex Russo. L’attrice sarà coinvolta anche produttrice esecutiva del progetto.

Wizards racconterà quello che accade a Justin dopo aver deciso di non usare i suoi poteri, vivendo così la sua vita con una moglie e due figli. L’entrata in scena di una ragazzina dotata di potenti poteri magici, ma in disperato bisogno di un aiuto per imparare a usarli, cambierà tuttavia la sua situazione.

Nel cast ci saranno anche Billie (Janice LeAnn Brown), Alkaio Thiler e Mimi Gianopulos, interpreti di Roman e Giada, rispettivamente figlio maggiore e moglie del protagonista.

