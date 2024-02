Le riprese del pilot della serie sequel di I Maghi di Waverly si sono concluse e i giovani protagonisti hanno condiviso sui social foto e video dal set.

La potenziale serie, attualmente intitolata Wizards, avrà al centro Justin Russo (David Henrie) e la sua famiglia. Nella puntata ci sarà poi Selena Gomez con una parte di guest star riprendendo il ruolo di Alex Russo. L’attrice sarà coinvolta anche produttrice esecutiva del progetto.

Gli interpreti della nuova generazione dotata di poteri, Max Matenko e Alkaio Thiele, hanno pubblicato vari post online, esprimendo il proprio entusiasmo per l’esperienza vissuta.

Matenko ha scritto ad esempio:

Sono incredibilmente entusiasta e onorato di far parte del sequel.

Il giovanissimo attore ha aggiunto:

Per favore, datemi un pizzicotto. Penso di star sognare. Facciamo un po’ di magia televisiva, papà e zietta Alex.

Thiele ha invece pubblicato un video in cui si mostrano gli interpreti della serie mentre continuano una tradizione iniziata durante la realizzazione della serie originale e firmano la parte bassa di un tavolo.

Wizards racconterà quello che accade a Justin dopo aver deciso di non usare i suoi poteri, vivendo così la sua vita con una moglie e due figli. L’entrata in scena di una ragazzina dotata di potenti poteri magici, ma in disperato bisogno di un aiuto per imparare a usarli, cambierà tuttavia la sua situazione.

Nel cast ci saranno anche Billie (Janice LeAnn Brown), Alkaio Thiler e Mimi Gianopulos, interpreti di Roman e Giada, rispettivamente figlio maggiore e moglie del protagonista.

Che ne pensate delle foto e del video dal set della serie sequel de I maghi di Waverly?

