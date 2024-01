Fan de I Maghi di Waverly, questa foto è per voi! David DeLuise ha recentemente condiviso su Instagram uno scatto inedito che ritrae lui insieme a David Henrie, i quali nella serie originale interpretavano rispettivamente il padre e il figlio Jerry e Justin Russo, insieme a Maria Canals-Barrera nel ruolo della madre Theresa Russo e Selena Gomez nel ruolo della figlia Alex Russo. Purtroppo, Jake T. Austin, che interpretava il fratello di Alex e Justin, Max, non è presente nella foto.

A metà gennaio, Disney aveva ordinato un episodio pilota per la serie sequel de I Maghi di Waverly. Henrie, co-protagonista di tutte e quattro le stagioni originali di Waverly nel ruolo del mago adolescente Justin, riprenderà il suo ruolo in qualità di series-regular per il potenziale seguito. La Gomez sarà guest-star nell’episodio pilota, tornando nel ruolo di Alex; lei e Henrie sono anche tra i produttori esecutivi del progetto.

Oltre a David DeLuise, in caso avvenga l’ordine da parte dello studio, potrebbero quindi apparire anche Maria Canals Barrera nel ruolo di Theresa, Jake T. Austin che ha avuto il ruolo di Max, Jennifer Stone apparsa nei panni di Harper, o persino Bridgit Mendler e Gregg Sulkin, interpreti di Juliet e Mason.

Wizards racconterà quello che accade a Justin dopo aver deciso di non usare i suoi poteri, vivendo così la sua vita con una moglie e due figli. L’entrata in scena di una ragazzina dotata di potenti poteri magici, ma in disperato bisogno di un aiuto per imparare a usarli, cambierà tuttavia la sua situazione.

Nel cast ci saranno anche Billie (Janice LeAnn Brown), Alkaio Thiler e Mimi Gianopulos, interpreti di Roman e Giada, rispettivamente figlio maggiore e moglie del protagonista.

I maghi di Waverly è andato originariamente in onda su Disney Channel dal 2007 al 2012, con protagonisti Gomez, Henrie e Austin.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.