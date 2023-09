I racconti della cripta potrebbe non tornare presto sugli schermi televisivi: chi volesse provare a realizzare un reboot dello show tratto dai fumetti della EC Comics di William Gaines si troverebbe infatti alle prese con una complicata situazione riguardante i diritti del franchise.

M. Night Shyamalan, nel 2017, aveva provato a realizzare una serie per TNT, ma era stato ostacolato proprio dai problemi dei diritti.

John Kassir, interprete del Guardiano della Tomba, durante la Terror Con, ha spiegato:

La situazione è ancora più complessa perché i diritti della versione televisiva del personaggio del Guardiano della Tomba sono in mano ai produttori della serie.

Kassir ha sottolineato:

Accade continuamente nel nostro settore con saghe del passato che le persone vogliono riportare in vita. Si tratta di una cosa difficile da fare. Non è accaduta in molti anni. Alcune persone che erano coinvolte nelle posizioni alte della gerarchia non credono verrà mai realizzato un revival, ma chi lo sa? Nessuno sarebbe più felice di me perché sono un fan e un attore, anche se non sono mai stato pagato molto per I racconti della cripta. Era uno show costoso da produrre. Non so se potrebbero nemmeno permettersi di realizzarlo attualmente. Ci volevano cinque burattinai per far funzionare il Guardiano della Tomba.