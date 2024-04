Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 35 della serie animata I Simpson è stata mostrata la morte di un personaggio presente negli episodi fin dall’inizio e il produttore Tim Long ha ora spiegato perché era importante proporre la storia.

Non proseguite se non volete anticipazioni!

A perdere la vita è stato Larry “The Barfly” Dalrymple, uno dei clienti abituali del locale di Moe che non è mai stato protagonista delle puntate. Il personaggio aveva debuttato nel lontano 1989 ed era sempre stato mostrato mentre beveva poco distante da Homer e dei suoi amici.

Long, intervistato da TMZ, ha spiegato che non è importante il fatto che Larry sia sempre stato un personaggio secondario e che la sua uscita di scena è importante. Tim ha inoltre ribadito che è dispiaciuto se i fan sono rimasti sconvolti dalla sua morte e dalla tristezza del racconto proposto, ma ha ribadito che apprezza la loro reazione perché dimostra quanto sia ancora amata la serie animata ed è bello vedere quanto gli spettatori tengano a tutti i personaggi che appaiono nelle puntate. Ottenere quella reazione emotiva, inoltre, era lo scopo voluto dagli autori ideando la puntata.

Il produttore ha quindi consigliato ai fan di non sconvolgersi troppo, spiegando ironico: “Non hanno ucciso un personaggio principale come Barney o Moe!”.

Che ne spiegate dei commenti del produttore della serie I Simpson, Tim Long, relativi alla morte del personaggio di Larry dopo 35 anni?

Fonte: TMZ



