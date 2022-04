Nel prossimo episodio deci sarà per la prima volta uncome guest star e verrà utilizzato il

Nella puntata Lisa incontrerà il figlio sordo del suo mentore deceduto parecchi anni fa: Gengive Sanguinanti. Il nuovo episodio è nato da un’idea della sceneggiatrice Loni Steele Sosthand ed è stato ispirato dalla sua famiglia. In un’intervista con Variety ha svelato:

Provengo da una famiglia mista; la musica nera e il jazz di mio padre erano grandi elementi a casa nostra. Siamo cresciuti in periferia ed era un modo per mio padre di immergerci in quell’aspetto della nostra cultura. Ma quando penso alla musica, penso anche a mio fratello, che è nato sordo. Quando parlavamo di questo personaggio legato a Gengive Sanguinanti nel nostro brainstorming iniziale, abbiamo pensato, non sarebbe bello se Lisa scoprisse tutto questo altro lato della sua vita. Gli abbiamo dato un figlio, e poi abbiamo basato quel personaggio almeno in parte su mio fratello. E la storia si è sviluppata da lì.