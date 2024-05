In quasi 40 anni di vita, I Simpson sono diventati famosi anche per aver “predetto” eventi che, in un modo o nell’altro, si sono più verificati davvero in un modo abbastanza simile, se non addirittura identico, a quanto visto in questo o quell’episodio.

In una recente intervista, il co-showrunner Matt Selman ha parlato proprio di questo argomento spiegando che, a conti fatti, la risposta alla domanda “Ma I Simpson sono in grado di predire il futuro?” si basa sulla comprensione di due cose: la matematica e la storia.

Una questione statistica

Secondo Matt Selman, quando una serie è così incredibilmente duratura come I Simpson e va ad ironizzare su così tante cose, è inevitabile che poi si possa assistere all’effettivo verificarsi di una di queste “previsioni”:

Tanta gente è ossessionata dall’idea che I Simpson possano magicamente predire il futuro. Personalmente, non credo nella magia. Eppure, il luogo in cui la magia è certamente reale è nelle menti dei nostri simili. La realtà è che le previsioni dei Simpson possono essere attribuite a una comprensione di base di due argomenti: la storia e la matematica. Se studi la storia, sarai in grado di “predire” il futuro perché le sciocchezze dell’umanità si ripetono. Se studi la matematica, sai che se la serie fa, letteralmente, migliaia di battute in quasi 800 episodi, sarebbe statisticamente impossibile non creare materiale che si sovrapponga a ciò che accadrà in seguito nella vita reale. Ma la gente preferisce la risposta più semplice: “magia”. Sento che nell’attuale era della disinformazione digitale in cui viviamo, le predizioni de I Simpson (o, più precisamente, le “coincidenze”) siano diventate prive di significato. Qualsiasi buffone può creare un’immagine tramite intelligenza artificiale basata su un evento attuale e dire “I Simpson l’hanno predetto!” e anche le persone bene intenzionate – ma facilmente ingannabili – ci crederanno perché desiderano che ciò sia vero.

