Nella stagione 4 della serie animata I Simpson Homer creava un terrificante letto per Bart, ispirato alla sua passione per i clown, ora realizzato nella vita reale.

Nella puntata intitolata La prima parola di Lisa, Homer ricorda la nascita della figlia e il momento in cui si sono trasferiti nella casa in cui vivono attualmente. Bart era molto geloso della sorella, vittima dei suoi continui scherzi, e aveva persino pensato di andarsene di casa. Lisa ha però pronunciato il nome di Bart come prima parola, situazione che fa cambiare totalmente le emozioni del ragazzino. In una scena si vede inoltre Homer mentre mette a letto Maggie, pensando che i bambini non dovrebbero mai parlare, ma la piccola dice come prima parola “papà”.

Nei flashback c’è poi spazio per i momenti memorabili che ritraggono Homer mentre costruisce un letto per suo figlio, causandogli involontariamente molti incubi.

Su Instagram è stato ora svelato che quel mobile terrificante è stato creato nella realtà

Il letto clown è stato ricreato in tutti i minimi dettagli, rispettando i colori e le proporzioni.

Tra i commenti c’è chi sarebbe tuttavia disposto ad acquistarlo e arredare la propria camera con quella creazione davvero originale.

Che ne pensate? Voi comprereste la replica del letto di Bart ispirato alla serie I Simpson?

