I Soprano, celebre e acclamata serie HBO, è andata in onda dal 1999 al 2007. A interpretare la matriarca della famiglia mafiosa, Carmela Soprano, troviamo Edie Falco.

L’attrice racconta di aver pianto ininterrottamente durante la lettura del copione dell’ultimo episodio, intitolato Made in America. Afferma:

Ero fuori controllo. Ero imbarazzata. Non riuscivo davvero a smettere di piangere, era ridicolo. Pensavo: “Questa cosa in questo momento non succederà mai più, né a me né a nessuno.”