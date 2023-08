Rispondendo alle domande dei suoi fan per un articolo del Guardian, Michael Imperioli è tornato a parlare de I Soprano e delle scene che ha trovato più difficili e brutali da girare.

La star ha raccontato che non sono state le scene legate alla droga o alla violenza in sé, o l’omicidio di Christopher parte di Tony, ma quelle in cui doveva essere fisicamente violento nei confronti di Adriana La Cerva (Drea de Matteo). Si tratta di sequenze che hanno rappresentato una vera sfida per lui:

Quella scena non è stata davvero così brutale [quella dell’omicidio da parte di Tony], ti dirò. Quando l’abbiamo girata, non era nemmeno il mio ultimo giorno perché stavamo girando le scene non in sequenza. Le cose più brutali e difficili per me sono state quando Christopher doveva essere fisicamente violento con Adriana, per ovvie ragioni. A livello tecnico, stai cercando di fare davvero attenzione per non ferire la persona che hai davanti. Ma per arrivare a quel punto di violenza nei confronti di una donna, devi calarti in qualcosa di molto spiacevole. A volte è qualcosa di molto immediato. A volte è qualcosa di presente nella tua vita, da cui puoi attingere. A volte devi andare in qualche luogo del tuo passato…. E a volte devi andare in qualche posto immaginario.

È molto più facile girare un mafioso o girare scene in cui fai uso di eroina. Quelle cose per me non sono difficili. Ma le scene di violenza domestica con lei lo erano. A volte si usano controfigure, a volte no. E anche in quel caso, è una cosa fare la coreografia e fare delle prove, ma poi quando interpreti la scena a pieno ritmo e con tutta l’emozione, è facile non avere tanto controllo come nelle prove. Quindi bisogna davvero fare molta attenzione.