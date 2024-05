Ian Gelder, interprete di Kevan Lannister nella serie Game of Thrones, è morto all’età di 74 anni.

A rivelarlo è stato il marito dell’attore, Ben Daniels, con un post condiviso sui social media.

Il post pubblicato su Instagram spiega:

È con immensa tristezza e un cuore spezzato in un milione di pezzi che lascio questo post per annunciare la morte del mio amato marito e partner nella vita Ian Gelder. Avevano diagnosticato a Ian un cancro del dotto biliare a dicembre e ieri è morto alle 13.07. Avevo smesso di lavorare per occuparmi di lui, ma nessuno di noi aveva idea che sarebbe stato tutto così veloce.