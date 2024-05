Come sappiamo, diversi mesi fa, Paramount+ ha deciso di cancellare il reboot della nota serie iCarly, tornata sul piccolo schermo con tre stagioni.

La terza stagione del reboot si è conclusa in maniera piuttosto aperta e in virtù di ciò Miranda Cosgrove, star dello show, ha discusso con ET sulla possibilità di poter terminare, un giorno, la storia, magari con un film:

È stata una grande esperienza tornare per qualche stagione, sicuramente. Ma mi piacerebbe poter concludere la storia in qualche modo. Forse, se tutto va bene, un giorno lo faremo. Probabilmente si tratterebbe più che altro di un film, che concluderebbe il tutto o qualcosa del genere. Questo è quello che spero.

Il reboot aveva riportato lo show, che era andato in onda dal 2007 al 2012 su Nickelodeon, nel 2020 e aveva mostrato quanto accaduto a Carly Shay (Miranda Cosgrove) dopo 10 anni, mostrandola di nuovo insieme al fratello Spencer (Jerry Trainer) e all’amico e cameran Freddie (Nathan Kress), mentre cercavano di dare nuova vita al loro web show.

Tra gli interpreti c’erano anche Laci Mosley nel ruolo di Harper e Jaidyn Triplett in quello di Millicent.

La serie era prodotta da Jay Kogen e Ali Schouten.

Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!

