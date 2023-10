Verrà presentata in anteprima all’edizione 2023 della Festa del Cinema di Roma Il Camorrista, la serie di Giuseppe Tornatore girata contestualmente al suo film d’esordio e mai andata in onda. Prodotta da Titanus Production e RTI – Mediaset, è stata completamente rielaborata e verrà presentata il 26 ottobre. Tornatore sarà poi ospite della Festa per un incontro con il pubblico.

La serie in cinque puntate è stata girata nel 1985, contestualmente alla realizzazione dell’omonimo film a suo tempo prodotto da Titanus Produzione e ReteItalia e uscito nelle sale nel 1986. La serie non è mai andata in onda; l’attuale rielaborazione è stata prodotta da Titanus Production e RTI – Mediaset e viene distribuita da Minerva Pictures. Il restauro è stato curato dallo stesso Tornatore: il pubblico potrà assistere alla prima e alla quarta puntata alle ore 19 nella Sala Sinopoli.

Il giorno successivo, il cineasta Premio Oscar® e Grand Prix a Cannes per Nuovo Cinema Paradiso, sarà ospite della Festa del Cinema per un incontro con il pubblico che si terrà alle ore 16 sempre in Sala Sinopoli.

Spiega Giuseppe Tornatore: