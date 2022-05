Netflix ha annunciato oggi, durante la conferenza sulle produzioni italiane che si è svolta a Roma in presenza di Reed Hastings , di essere al lavoro su una nuova serie orginale basata su Il Gattopardo, celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa già portato al cinema nel 1963 da Luchino Visconti.

Prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures, la serie è scritta da Richard Warlow e verrà diretta da Tom Shankland, entrambi già coinvolgi nella serie The Serpent.

Il regista riscoprirà tutta la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi, dando spazio a personaggi e storie che nel libro sono poco esplorate.

1860. Mentre la Sicilia è travolta dai fermenti del Risorgimento, il Principe di Salina regna sulla sua famiglia e i suoi possedimenti, convinto che anche questi disordini siano destinati a passare. Ma non ha fatto i conti con l’idealismo di giovani come suo nipote Tancredi, che si unisce ai ribelli rischiando la vita, o alle ambizioni di uomini come Sedara, uomo volgare che cavalca il cambiamento assecondando il nascente potere delle organizzazioni criminali mafiose e la cui bellissima e scaltra figlia Angelica si dimostrerà un’ulteriore arma per ottenere ciò che vuole. Al centro della storia troviamo il rapporto di Don Fabrizio con Concetta, la figlia prediletta, che condivide la sua intelligenza e la sua lungimiranza, la cui felicità finirà per essere sacrificata nel tentativo di garantire la sopravvivenza del potere e del nome della stirpe. Adattato dal classico della letteratura mondiale e ambientato nell’opulenta bellezza siciliana, un racconto nuovo per una grande saga in cui Storia e storie si uniscono inestricabilmente.