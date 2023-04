Nonostante le speranze espresse da Jacob Bargas, non ci sarà una seconda stagione di Il mistero dei templari. Disney+ ha infatti deciso di non rinnovare la serie.

Prodotta da Disney Branded Television e ABC Signature, Il mistero dei templari era un’estensione sotto forma di serie tv del franchise cinematografico dal punto di vista della giovane Jess. Nel cast Lisette Olivera, Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker e Lyndon Smith.

Il motivo della cancellazione non è stato confermato, ma possiamo immaginare che la serie non abbia avuto gli ascolti sperati dalla Disney. Ecco quindi che Il mistero dei templari si va ad aggiungere ad altre serie Disney+ cancellate, come Big Shot, The Mighty Ducks: Game Changers, Mysterious Benedict Society, Diary of A Future President e Turner & Hooch.

Trovate tutte le recensioni de Il mistero dei templari nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

