Da oggi è disponibile su Apple TV+ la stagione 2 della serie Il Pianeta Preistorico che porta il pubblico, con grande realismo, in un viaggio alla scoperta di nuovi dinosauri e antichi habitat con il narratore Sir David Attenborough, insieme ai produttori esecutivi Jon Favreau, Mike Gunton e alla Natural History Unit dei BBC Studios, nell’esplorazione di cinque nuovi habitat, tra cui i vulcani attivi dell’India, le paludi del Madagascar e gli oceani profondi vicino al Nord America, negli habitat dei dinosauri per sperimentare i pericoli, le avventure e persino il cameratismo tra specie diverse da quelle che abbiamo visto finora.

Favreau e il team che hanno lavorato alla spettacolare ricostruzione del passato, durante la presentazione alla stampa dei nuovi episodi, hanno risposto ad alcune domande e abbiamo potuto avere l’occasione di chiedere quali sono stati i passi in avanti dal punto di vista tecnologico, ma non solo, rispetto alla prima stagione.

Jon ha dichiarato:

Ce ne sono molti. I risultati tecnologici sono in un certo senso iterativi. Piccoli dettagli delle simulazioni, che magari potrebbero non attirare molta attenzione quando li si guarda, migliorano e per noi che ci lavoriamo questo vuol dire che abbiamo più flessibilità nel tipo di storie che possiamo raccontare. Quindi le simulazioni legate all’acqua, al terriccio, alla neve o alle piume… Tutto questo aggiunge realismo al progetto.