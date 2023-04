Nel cast della serie Il Pinguino ci saranno anche Carmen Ejogo, François Chau, e David H. Holmes con dei ruoli ricorrenti.

Tra gli interpreti, oltre al protagonista Colin Farrell, ci saranno anche Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, e Clancy Brown.

Per ora la produzione del progetto ideato come spinoff del film The Batman non ha rivelato i dettagli dei personaggi affidati alle new entry nel cast.

Le riprese sono attualmente in corso e la prima stagione sarà composta da otto puntate. La storia dovrebbe essere ambientata subito dopo quanto mostrato nel film diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson.

Lauren LeFranc è autrice, produttrice e showrunner della serie.

Reeves sarà coinvolto come produttore tramite la sua casa di produzione 6th & Idaho, mentre nel team della produzione ci saranno anche Dylan Clark e Colin Farrell.

Craig Zobel ha diretto i primi tre episodi.

Che ne pensate dell’arrivo dei nuovi arrivi nel cast della serie Il Pinguino, tra cui quello di Carmen Ejogo? Lasciate un commento!

Fonte: Variety