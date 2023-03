Le riprese della serie Il Pinguino, nel cui cast ci sarà anche Clancy Brown, sono ufficialmente iniziate e dal set arriva la prima foto.

Kalina Invankov, production designer per lo show targato HBO max, ha infatti condiviso uno scatto al termine del primo giorno di lavoro, sottolineando che non può rivelare alcuna anticipazione.

La produzione dello show ha inoltre svelato che negli episodi apparirà Clancy Brown con la parte di Salvatore Maroni, il boss criminale il cui arresto ha portato all’ascesa di Carmine Falcone. Il personaggio dei fumetti della DC, in precedenza, era apparso sul piccolo schermo nella serie Gotham e coon l’interpretazione di David Zayas.

Brown è già stato coinvolto nell’universo della DC come doppiatore di Lex Luthor in numerosi progetti animati e videogiochi. Tra i suoi impegni televisivi anche quelli come voce di Mr. Krabs in Spongebob Squarepants e una parte in Dexter: New Blood.

La storia della serie riprenderà esattamente dove si era interrotto il film, con le strade di Gotham City in parte sommerse dall’acqua.

Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) ha avuto l’incarico di occuparsi della sceneggiatura, fare parte della produzione ed essere showrunner. La serie è prodotta da Matt Reeves e Dylan Clark.

Nel cast ci saranno anche Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), e Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways).

Che ne pensate? Siete felici che le riprese della serie Il Pinguino siano iniziato e nel cast ci sia Clancy Brown?

