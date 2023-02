Il Pinguino riporterà Colin Farrell sugli schermi con la parte dell’iconico villain dei fumetti della DC e l’attore ha anticipato che i fan possono attendersi un’atmosfera più dark e un trucco migliorato rispetto al film di Matt Reeves.

L’attore, intervistato da Gold Derby, ha spiegato:

Sarete incredibilmente sorpresi dal trucco peché semplicemente non so come e non potrei… Non so abbastanza dei materiali e delle diverse scelte di tonalità della pelle che Mike Marino e Mike Fontaine stanno usando, ma anche il trucco è, in qualche modo sottile, persino migliore rispetto al film. Lo hanno perfezionato. Sono a New York ora. Ritornerò domani a Los Angeles. Abbiamo trascorso due-tre giorni a New York per fare dei test col trucco e delle riprese di prova con i costumi, e altre cose. Abbiamo inoltre incontrato alcuni degli altri attori e inizieremo a girare il 27 o il 28 di questo mese.