Nel cast della serie Il Pinguino, il progetto della DC prodotto per la piattaforma di streaming Max, ci sarà anche l’attore Mark Strong.

Il ruolo dell’attore nello show non è stato svelato, ma il suo personal trainer Giacomo Farci ha risposto a un fan su Instagram confermando che l’ha preparato fisicamente, ma non poteva rivelare il personaggio che interpreterà l’attore sul piccolo schermo.

L’allenatore ha sottolineato:

Non posso rispondere a questa domanda, ma sono certo che lo capirete.

Mark ha già recitato in numerosi progetti tratti dai fumetti come Kick-Ass e Kingsman e, prossimamente, sarà impegnato anche nelle riprese della serie Dune: Prophecy, ideata come prequel dei film diretti da Denis Villeneuve.

Nel cast della serie con star Colin Farrell ci saranno anche Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), Theo Rossi (Sons of Anarchy) e Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways).

Lauren LeFranc è autrice, produttrice e showrunner della serie.

Reeves sarà coinvolto come produttore tramite la sua casa di produzione 6th & Idaho, mentre nel team della produzione ci saranno anche Dylan Clark e Colin Farrell. Craig Zobel ha diretto i primi tre episodi.

