Colin Farrell riprenderà il ruolo del Pinguino in una serie spinoff del film The Batman e ha ora rivelato che Matt Reeves non sarà impegnato alla regia del progetto, pur regalando un aggiornamento sul progetto.

L’attore ha raccontato a Entertainment Tonight:

Matt è incredibilmente impegnato, sta sempre sulla tastiera e sta semplicemente pianificando la storia perché è così meticoloso, è ossessivo in quello che fa, ma si sta occupando della serie di HBO Max sul Pinguino. Non ne sarà il regista, ma sta occupandosi della struttura degli script e scegliendo chi realizzerà le puntate. E quindi è eccitante.

La serie racconterà il passato di Oswald Cobblepot e l’ascesa verso il potere del mondo criminale di Gotham City piuttosto che mostrarlo quando ha già il controllo.

Lauren LeFrance sarà showrunner della serie e si occuperà della sceneggiatura.

Matt Reeves, regista di The Batman, sarà impegnato anche come produttore in collaborazione con Dylan Clark, Colin Farrell, Daniel Pipski, Adam Kassanand e Rafi Crohn.

Fonte: ComingSoon.net