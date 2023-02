Le riprese della serie Il Pinguino, lo spinoff di The Batman con star Colin Farrell, stanno per iniziare e, secondo alcune indiscrezioni, Robert Pattinson potrebbe apparire negli episodi.

Jeff Sneider, durante il podcast The Hot Mic, ha infatti confermato che l’attore dovrebbe riprendere il ruolo avuto nel film, anche se per ora non è chiaro se le scene che lo riguardano lo mostreranno in versione Bruce Wayne o Cavaliere Oscuro. Pattinson dovrebbe essere la guest star di almeno una delle otto puntate previste.

La serie sull’iconico villain della DC avrà come showrunner Lauren LeFranc e nel cast ci saranno anche Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), e Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways).

L’universo ideato da Matt Reeves che ha preso il via con The Batman farà parte dei piani della DC, come confermato da James Gunn e Peter Safran, essendo ambientato in una dimensione diversa rispetto a quella principale che verrà delineata nei prossimi anni con film, serie tv e altri progetti.

Il regista sta già lavorando al sequel di The Batman e Gunn aveva spiegato:

Matt la considera una saga crime di Batman, che comprende inoltre la serie tv sul Pinguino. Ed è una cosa a parte su cui sta lavorando duramente. Quando è venuto da noi ci ha proposto le idee ed è qualcosa di realmente fantastico. Il nostro progetto è che quello continui.

Che ne pensate? Sareste felici se Robert Pattinson apparisse nella serie Il Pinguino?

Fonte: ComicBook