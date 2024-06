Dopo House of the Dragon 2, la prossima serie HBO d’altro profilo ad arrivare in streaming sarà Il Pinguino, la serie serie DC con Colin Farrell protagonista.

A dirlo, dalle pagine di Variety, è Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max.

Dopo House of the Dragon, la prossima grande serie di punta che abbiamo in arrivo sarà The Penguin con Colin Farrell. È derivata da The Batman di Matt Reeves ed è fantastica. Proprio come Peacemaker è uscito da Suicide Squad di James Gunn, è un ottimo esempio di ciò che si può fare. Arriverà a settembre.

Nel cast ci saranno anche Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), Theo Rossi (Sons of Anarchy) e Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways).

FONTE: Variety