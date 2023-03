Nel cast della serie Il Pinguino ci sarà anche Theo Rossi, uno dei protagonisti della serie Sons of Anarchy.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli relativi al personaggio che gli è stato affidato e bisognerà attendere per scoprire in che modo l’attore è stato coinvolto nel pogetto spinoff di The Batman con star Colin Farrell.

Theo, recentemente, ha inoltre svelato che prossimamente potrebbe essere impegnato in un nuovo progetto legato a Sons of Anarchy, di cui non sono ancora stati svelati i dettagli.

La prima stagione della serie Il Pinguino sarà composta da otto episodi e nel cast ci saranno anche Cristin Milioti, che avrà la parte della figlia del boss Falcone, e Rhenzy Feliz. Tra gli interpreti anche Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), e i nuovi arrivati Michael Zegen, James Madio e Scott Cohen.

Alla regia delle prime tre puntate sarà impegnato Craig Zobel, mentre Lauren LeFranc ha l’incarico di showrunner e si occuperà della sceneggiatura.

Fonte: Deadline