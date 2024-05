Una settimana fa, durante gli upfront di Netflix, il colosso dello streaming ha ufficialmente rinnovato Il problema dei 3 corpi promettendo degli “episodi aggiuntivi” che consentiranno di scoprire come finirà il progetto creato da David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo basato sui libri di Liu Cixin.

Una notizia da un lato sicuramente lieta, ma, dall’altro, anche abbastanza “fumosa” visto che non veniva specificato in alcun modo se questi “episodi aggiuntivi” equivalevano a delle “stagioni aggiuntive” o, appunto, a un numero non meglio definito di puntate.

A chiarire le cose sono stati proprio David Benioff e D.B. Weiss che, sulle pagine dell’Hollywood Reporter, hanno potuto circostanziare meglio il tutto.

Weiss: Sapevamo, iniziando questo progetto, di quante ore avremmo avuto bisogno per raccontare il resto della storia perché abbiamo una mappa fino alla fine. E abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno per arrivare a questa fine, come previsto fin dall’inizio.

Benioff: Quando la serie sarà giunta a conclusione, avremo dedicato sette anni a questo progetto. Ora siamo in un punto in cui possiamo raccontare il resto della storia e, sì, abbiamo abbastanza tempo per raccontarla come vogliamo ed è estremamente gratificante.