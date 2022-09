Il problema dei tre corpi: un video del dietro le quinte regala le prime immagini della serie

Netflix ha presentato con un video del dietro le quinte, durante l’evento TUDUM, la nuova serie Il Problema dei Tre Corpi, creata da David Benioff e D.B. Weiss ispirandosi alla trilogia di romanzi scritti da Liu Cixin.

La piattaforma di streaming ha condiviso inoltre un video in cui si possono vedere le prime immagini del progetto ambientato in un futuro in cui la Terra sta aspettando un’invasione aliena da un sistema composto da tre stelle e dove esiste un solo pianeta abitabile, contraddistinto però da temperature estreme e cambiamenti climatici che hanno pesanti conseguenze sulla società.

"O Problema dos Três Corpos" ("Three Body Problem"), nova série da Netflix pelos showrunners de "Game of Thrones", ganha sua primeira prévia. A série estreia em 2023. pic.twitter.com/yJCDZKiArI — Farcaster | Portal Sci-Fi (@portalfarcaster) September 24, 2022

Il primo libro della trilogia di romanzi segue la storia di vendetta di Ye Wenjie, che dopo aver perso il padre aiuta gli alieni a invadere la terra.

Nel cast ci saranno John Bradley, Liam Cunningham, Benedict Wong, Jovan Adepo, Tsai Chin, Eliza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, e Saamer Usamani.

Alla regia è invece impegnato Derek Tsang, conosciuto per aver diretto Better Days, opera che ha vinto ben otto premi agli Hong Kong Film Award. Tra i progetti diretti dal regista ci sono anche Soulmate, Good Take!, Lacuna e Lover’s Discourse.

Il filmmaker sarà inoltre uno dei produttori esecutivi insieme a Bernadette Caulfield, Rian Johnson, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Plan B Entertainment, Rosamund Pike e Robie Uniackeare.

Che ne pensate del video dietro le quinte della serie Il Problema dei Tre Corpi? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix