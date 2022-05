In seguito alle numerose polemiche di carattere politico sui libri considerati dalla destra inadatti alle biblioteche scolastiche, la scrittriceha annunciato un’edizione ignifuga del suo romanzo più famoso, Il racconto dell’ancella.

L’autrice canadese, 82 anni, è apparsa in un breve video su YouTube per annunciare il progetto, tentando di bruciare il romanzo con un lanciafiamme. Annunciando il libro, Penguin Random House ha dichiarato: “In tutti gli Stati Uniti e nel mondo i libri vengono contestati, banditi e persino bruciati. Per questo abbiamo creato un’edizione speciale di un libro che è stato contestato e bandito per decenni.”

“Stampata e rilegata con materiali ignifughi, questa edizione di The Handmaid’s Tale di Margaret Atwood è stata realizzata per essere completamente incombustibile. È stata pensata per proteggere questa storia vitale e per essere un simbolo potente contro la censura“. Secondo l’American Library Association, Il racconto dell’ancella è tra i libri che più spesso vengono contestati o banditi nelle scuole statunitensi.

Nel 2006, in una lettera aperta indirizzata a un distretto scolastico che aveva tentato di vietare il libro, la Atwood ha dichiarato: “Innanzitutto, l’osservazione: ‘Offensivo per i cristiani’ mi stupisce. In nessun punto del libro il regime è identificato come cristiano. Per quanto riguarda il sesso esplicito, Il racconto dell’ancella è molto meno interessato al sesso di quanto non lo sia gran parte della Bibbia“.

Il libro della Atwood è diventato ancora più importante grazie all’adattamento televisivo con Elisabeth Moss e al sequel del 2019, I Testamenti, che è valso alla Atwood un secondo Booker Prize. I costumi da “ancella”, mantelli rossi con copricapi bianchi, sono diventati parte integrante delle proteste per i diritti riproduttivi delle donne.

Il lancio di questa edizione ignifuga de Il racconto dell’ancella anticipa l’attesa sentenza sul diritto all’aborto, che sarà emessa da una Corte suprema dominata da giudici conservatori. In una nuova raccolta di saggi, Burning Questions: Essays and Occasional Pieces, 2004-2021, la Atwood scrive: “Le donne che non possono decidere autonomamente se avere o meno dei figli sono schiavizzate perché lo Stato rivendica la proprietà dei loro corpi e il diritto di dettare l’uso che se ne deve fare.”

Il suo libro incombustibile viene messo all’asta da Sotheby’s a New York fino al 7 giugno. A martedì 24 maggio, il prezzo era di 40.000 dollari. Tutti i proventi andranno a sostenere Pen America nel suo “lavoro a sostegno della libera espressione”.

