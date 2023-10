Il produttore esecutivo e regista di The Sandman, Jamie Childs, promette che la seconda stagione della serie Netflix si spingerà ancora più in alto, oltre al fatto che verranno esplorati molti più generi. Il colosso dello streaming ha trasformato l’acclamata graphic novel di Neil Gaiman in un’intrigante serie che ha portato sullo schermo i primi due volumi raccolti di The Sandman, “Preludi e Notturni” e “Casa di Bambola”. Come molti di voi ricorderanno, la notizia di una seconda stagione è arrivata mesi dopo l’esordio della serie, e secondo le prime notizie diffuse, si prevede che approfondirà la storia di Morpheus, adattando probabilmente “Le Terre del Sogno” e “La stagione delle nebbie”.

In un’intervista esclusiva con per il suo nuovo film, Jackdaw, Childs ha parlato anche della prossima stagione di The Sandman. Il regista ha raccontato le difficoltà del team nell’affrontare la prima stagione spiegando cosa hanno imparato e in che modo miglioreranno rispetto alla prima stagione. Childs ha anche promesso che la nuova stagione salterà da un genere all’altro. Di seguito le sue dichiarazioni per intero.

Jamie Childs: “Ritornerò per la seconda stagione. Stavamo già girando, ma gli scioperi hanno messo temporaneamente tutto in pausa. Sinora, il progetto è stato estremamente emozionante. Essendoci già passati, abbiamo capito cosa ha funzionato e cosa no. La prima stagione è stata spaventosa, dato che era la prima volta che portavamo qualcosa del genere sullo schermo, e storicamente, chiunque abbia provato a farlo non è riuscito nell’impresa. Quindi ci siamo chiesti, cosa ci rende diversi? Niente. Potremmo semplicemente sbagliare o qualcosa del genere. Ma quello che abbiamo fatto nella prima stagione funziona davvero bene. Alcune cose ci sono sembrate meno efficaci. Forse possiamo apportare qualche piccola modifica o miglioramento. Ma nella prima stagione, abbiamo fatto alcune cose che funzionavano davvero bene, mentre altre meno. Ora abbiamo acquisito tutte queste preziose esperienze e ci stiamo affacciando nuovamente alla sfida, come una squadra che l’ha già vissuta. È una sensazione gratificante. Purtroppo, il nostro slancio iniziale è stato interrotto dagli scioperi, proprio quando eravamo nel pieno delle riprese. Avevamo già filmato per sei settimane ed era tutto in corso a meraviglia. Parlare di entusiasmo per una parte specifica è difficile da descrivere, perché ogni giorno in questo show è unico. È un po’ come “Jackdaw,” in cui ogni sequenza è diversa. Affrontiamo la tragedia greca, passiamo al cyberpunk, esploriamo il dramma contemporaneo e ci immergiamo in avvincenti giochi di strategia. Onestamente, è uno spettacolo estremamente divertente da realizzare per tutte queste ragioni.”

La seconda stagione di The Sandman ha l’opportunità di approfondire ulteriormente la sua trama, basandosi sugli eventi della prima stagione. Le conseguenze dell’imprigionamento di Morpheus hanno lasciato il segno sia nel mondo della veglia che in quello del sogno, e sembra probabile che queste conseguenze saranno esplorate in modo più approfondito nella seconda stagione. La prima stagione ha introdotto molte storie e personaggi, aprendo la strada a possibili sviluppi futuri. La seconda stagione avrà la possibilità di esaminare non solo la storia di Morpheus, ma anche il destino di questi personaggi e il loro impatto continuo su Morpheus.

Mentre la prima stagione ha posto le basi per il mondo di The Sandman, la seconda stagione avrà l’opportunità di ampliarlo ulteriormente, introducendo nuovi elementi, inclusa l’idea di esplorare una varietà di generi. La serie ha già dimostrato una certa versatilità nella prima stagione, ma sembra che la seconda stagione potrebbe spingersi ancora oltre, come suggerito da Childs.

