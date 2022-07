Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la copertina di EW è dedicata al regno di Númenor

Il magazine Entertainment Weekly ha dedicato la copertina del suo numero realizzato per il San Diego Comic-Con 2022 alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, svelando così una nuova foto dei protagonisti legati a Númenor.

Lo scatto mostra infatti alcuni personaggi legati al leggendario regno su un’isola mai rappresentato sullo schermo.

Lo showrunner JD Payne ha spiegato:

Si è trattato di un luogo su cui ci siamo concentrati moltissimo dicendo ‘Dobbiamo realizzarlo nel modo giusto. Non è mai stato visto prima’. Le persone hanno qualche idea sull’aspetto degli elfi o dei nani, e di quello che dovrebbero avere questi regni, ma Númenor, per alcuni aspetti, era come avere carta bianca.